Издательский дом NARGIS открывает выставку "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Издательский дом NARGIS открывает выставку Reduce, Reuse, Recycle, Respect, посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе Издательского дома NARGIS, выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect на Приморском бульваре будет открыта для посетителей с 10 июня, в экспозицию войдут 15 инсталляций из трудноперерабатываемых материалов и отходов промышленности, созданные азербайджанскими скульпторами.

С 9 сентября по 5 октября 2019 года на Бакинском приморском бульваре проходила выставка Make the Earth Smile Again, организованная по инициативе главного редактора журнала NARGIS Ульвии Махмудовой. Экспозиция включала 13 авторских инсталляций из трудноперерабатываемых материалов, а гости выставки получили брошюры с полезными советами по бережному обращению с окружающей средой. По окончании проекта издательский дом NARGIS объявил конкурс среди учащихся городских общеобразовательных школ на лучшую инсталляцию из отходов или переработанных материалов. В конкурсе приняло участие 14 школ, в жюри входили представители издательского дома NARGIS во главе с Ульвией Махмудовой и представители Министерства образования Азербайджана. Победили учащиеся Бакинского европейского лицея.

Выставка 2021 года включает 13 новых инсталляций, а также инсталляцию Dreamcatcher, которая представляла издательский дом NARGIS в 2019 году, и работу победителей конкурса – панно «Портрет Эйнштейна». Название выставки – Reduce, Reuse, Recycle, Respect – отсылает к набирающей популярность концепции моттаинай, пришедшей к нам из Японии и обозначающей бережное отношение к окружающей среде. Цель проекта – повысить осведомленность о проблемах экологии и призвать общественность помнить о завтрашнем дне. Инициатором выставки выступила Ульвия Махмудова, куратор – Рашад Алекберов.

Проект осуществился благодаря поддержке Министерства образования, Министерства экономики, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Исполнительной власти города Баку, Гёйчайского, Шамахинского и Губинского районов, ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство” (ASCO), ОАО “Azərsu”, ОАО “AzərEnerji”, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) АР (ASK), ЗАО “Бакинская фондовая биржа”, OOO “Azercell Telecom”, Azersun Holding, Carlsberg Azerbaijan, Baku Steel Company, ООО “SMTS”, ЗАО “Бакы Метрополитени” и Tekfen İnşaat.

Выставка будет действовать до 1 августа включительно. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)