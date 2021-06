В Нидерландах выпустили марки в память о погибших журналистах Сирадже Абышове и Магерраме Ибрагимове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпустили почтовые марки Free Us From Landmines c изображением азербайджанских журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова, погибших в результате подрыва на установленной армянскими агрессорами мине при исполнении служебных обязанностей в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Марки выпущены национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы, сообщает Trend Life.

В рамках проекта "Жемчужины Азербайджана" ранее были выпущены почтовые марки "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны, Национальном герое Альберте Агарунове, с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова "Бахар гызы" и "Сибель", посвященные королеве азербайджанского танца Амине Дильбази, одному из основоположников национального симфонизма композитору Джовдету Гаджиеву.

Напомним, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)