БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе союза.

Памятная медаль была вручена Фирангиз Ализаде художественным руководителем и дирижером Образцового военного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджана Самедом Векиловым, особо отметившим тесное сотрудничество между руководимым им коллективом и Союзом композиторов.

Традиционный фестиваль Союза композиторов Азербайджана "Шелковый путь", ежегодно проводимый в Шеки, стал пространством, объединяющим музыкантов и музыкальные коллективы различных стран и народов. Как известно, фестиваль "Шелковый путь", художественным руководителем которого является Фирангиз Ализаде, имеет в качестве основного своего вектора фольклорный уклон. При этом в его программах нередко выступали классические ансамбли и разные оркестры. Также неоднократно в Шеки выезжал Образцовый военный оркестр Государственной пограничной службы Азербайджана под руководством дирижера Самеда Векилова, в программе которого, помимо образцов мировой классики, джаза и эстрады, звучали произведения азербайджанских композиторов патриотического характера. Участие этого коллектива с присущим ему блестящим звучанием духовых инструментов придавало концертам фестиваля особый окрас, вызывало восхищение как гостей, так и многочисленных туристов, присутствующих на его концертах.

Фирангиз Ализаде, подчеркнув особую важность и значимость деятельности Государственной пограничной службы Азербайджана, выразила глубокую признательность за врученную ей награду. Несмотря на то, что в связи с пандемией в этом году фестиваль "Шелковый путь" не состоится, Фирангиз Ализаде выразила надежду на то, что сотрудничество между Союзом композиторов и оркестром в дальнейшем будет успешно продолжено, и этот коллектив порадует слушателей новыми замечательными выступлениями.