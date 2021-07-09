При поддержке Международного центра мугама будет представлен фильм памяти генерал-майора Полада Гашимова

БАКУ /Trend Life/ - 12 июля, в 17:00, в Международном центре мугама состоится презентация документального фильма “Портрет 3293” памяти Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Руководитель проекта и автор идеи Нурана Бабаева отметила, что её сильно потрясла гибель генерал-майора Полада Гашимова, который вознесся на вершину шехидства.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года во время пресечения армянских провокаций на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

"С июля 2020 года я начала работать над портретом генерала в своей мастерской. Портрет Полада Гашимова – моя первая работа в этом жанре. Мы создали документальный фильм “Портрет 3293”, в основу которого легла эта идея. Цифра 3293 – это название поста, который Полад Гашимов освободил от врага, и высота места, где разворачивались события (3293 метра над уровнем моря). Офицеры и солдаты называли это место постом Полада. Отмечу, что эта идея была реализована без какой-либо финансовой или спонсорской поддержки. Я завершила свой проект, учитывая рекомендации членов семьи Полада Гашимова. Международный центр мугама положительно отреагировал на мое обращение о презентации фильма и портрета, а также оказал поддержку в организации проекта. Выражаю благодарность руководству Международного центра мугама за одобрение и поддержку презентации этого патриотического проекта на таком высоком уровне", – отметила Нурана Бабаева.

Фильм снят компанией "Челеби Медиа Групп". Съемки проходили в Музее военной истории Азербайджана, на Аллее почетного захоронения, в доме Полада Гашимова в Сумгайыте, в Высшей военной академии имени Гейдара Алиева. В презентации примут участие депутаты Милли Меджлиса, представители Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, деятели культуры и науки, представители молодежных организаций, члены семьи и друзья генерала Полада Гашимова.

(Автор: Вугар Иманов)