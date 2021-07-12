В Баку презентован фильм "Портрет 3293" о генерал-майоре Поладе Гашимове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация документального фильма "Портрет 3293", посвященного памяти Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, сообщает Trend Life.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года во время пресечения армянских провокаций на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

В презентации приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, молодежных организаций, члены семьи генерала Полада Гашимова.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Руководитель и автор идеи проекта, автор портрета Полада Гашимова Нурана Бабаева рассказала, что в документальном фильме повествуется о личных качествах генерала, демонстрируется его характер. Она подчеркнула, что её глубоко потрясла гибель генерал-майора Полада Гашимова, который вознесся на вершину шехидства. Именно тогда возникла идея написать портрет Полада Гашимова, а затем и создать фильм.

"Я не профессиональный художник, просто занимаюсь с педагогом изобразительным искусством. Портрет Полада Гашимова – стал моей первой работой в этом жанре. Над портретом работала год, дала себе слово, что закончу работу при любых обстоятельствах", – сказала она.

Говоря о документальном фильме "Портрет 3293", Бабаева добавила, что цифра 3293 – это название поста, и высота места, где разворачивались события (3293 метра над уровнем моря).

"Офицеры и солдаты называли это место постом Полада. Я реализовала проект фильма, учитывая рекомендации членов семьи Полада Гашимова", – отметила Нурана Бабаева.

На мероприятии выступили депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева и Джейхун Мамедов, которые рассказали о мужестве, героизме Полада Гашимова, о его безграничной любви к Родине. Было отмечено, что Полад Гашимов – один из ярких примеров героизма и патриотизма для сынов и дочерей Азербайджана.

После просмотра фильма Самая Гашимова, мать генерал-майора Полада Гашимова, выразила признательность всем за светлую память о ее сыне.

Отметим, что фильм снят компанией "Челеби Медиа Групп". Съемки проходили в Музее военной истории Азербайджана, на Аллее почетного захоронения, в доме Полада Гашимова в Сумгайыте, в Высшей военной академии имени Гейдара Алиева.

Полад Гашимов (02.01. 1975 – 14.07. 2020) родился в селе Вандам Габалинского района Азербайджана. Генерал-майор, начальник штаба 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Азербайджана. Участник Карабахской войны и боевых действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. Дважды кавалер ордена "За службу Отечеству" (2014, 2016). За годы службы был также награждён 12 медалями. Погиб 14 июля 2020 года при отражении очередного акта агрессии Армении на участке государственной границы Азербайджана в Товузском районе. Полад Гашимов – первый и единственный генерал независимого Азербайджана, погибший непосредственно в ходе боевых действий. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Его именем названа одна из центральных улиц в Габале и улица в Хатаинском районе Баку. В муниципалитете Осман гази провинции Бурса (Турция) открыт парк имени Полада Гашимова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)