За этими моими словами стояли тысячи пожилых ровесников, способных держать в руках оружие – Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - В течение тридцати лет мы верили, что победа будет за нами, потому что – правда на нашей стороне, потому что – есть на свете справедливость, сказал Trend Life народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"Почти тридцать лет мы жили с поникшей головой, остро ощущая боль от того, что пятая часть Родины под пятой армянских захватчиков, бандитов, которых нельзя было назвать солдатами, а только бандитами и вандалами. В течение тридцати лет мы верили, что победа будет за нами, потому что – правда на нашей стороне, потому что – есть на свете справедливость… Мои друзья за пределами Азербайджана тоже ощущали сердцем и душой – что-то не так в их жизни, они не могли, так же, как и мы здесь, ощущать полноту жизни, когда можно вдохнуть всей грудью и сказать себе – я живу. Мы жили в ожидании, когда придет наше время.

Когда армянские бандиты убили генерала Полада Гашимова, многие мои сверстники, несмотря на немалые годы, испытали потрясший всех нас гнев, эмоции затопили наши души, и я тогда написал Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что готов отправиться на линию огня и с оружием в руках сражаться за нашу землю. Потому что я знал, что за этими моими словами стояли тысячи, а может десятки тысяч моих пожилых ровесников, способных держать в руках оружие, способных уничтожать армяно-фашистскую мерзость, стереть её с лица нашей земли. В том обращение к Президенту Азербайджана я написал:

"Есть время поэтов, есть время солдат. Сейчас время солдат, и все мы готовы ринуться в бой по первому вашему слову, господин Верховный главнокомандующий!"

И вот этот день настал, день Великой победы! И сегодня День памяти наших шехидов, каждый из которых незаменимый, незабываемый и горячо любимый сын Отчизны!

Я, как и миллионы моих соотечественников, склоняю голову перед памятью верных сынов Родины, погибших за наше правое дело, и говорю: ваш героизм будет жить в веках!"

Напомним, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. В результате Отечественной войны Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, были освобождены территории страны, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. В знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и ценой своих жизней поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Вугар Иманов)