В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на Аллее почетного захоронения в Баку прошло мероприятие, посвященное 99-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, Героя социалистического труда, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, родные и близкие выдающегося композитора. На могилу Фикрета Амирова были возложены цветы, почтена память великого композитора.

Выступившие первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли рассказали о жизни и творчестве Фикрета Амирова, которое вписано золотыми буквами в славную летопись национального искусства и мировой музыкальной культуры.

Было подчеркнуто, что творчество Фикрета Амирова - национальное достояние, а жизнь - яркий пример беззаветного служения искусству и людям, преданности высоким духовным идеалам. Фикрет Амиров заложил основы жанра симфонического мугама, создал незабываемые музыкальные произведения, завоевавшие славу во всем мире. Сочинения композитора исполняли известные оркестры мира под управлением именитых дирижеров. Произведения Фикрета Амирова и по сей день звучат не только в Азербайджане, но и во всем мире, что играет большую роль в популяризации национальной музыкальной культуры. Наряду с тем, что Фикрет Амиров был великим композитором, он также был прекрасным человеком, истинным интеллигентом и патриотом. Было отмечено, что начинается подготовка к серии мероприятий в связи с предстоящим 100-летним юбилеем Фикрета Амирова, которые пройдут в стране и за рубежом.

Дочери Фикрета Амирова – Афаг и Севиль ханум от имени семьи выразили признательность за добрую память об отце всем, кто хранит и развивает оставленное композитором великое творческое наследие.

Фикрет Амиров родился 22 ноября 1922 года в Гяндже в семье известного певца и исполнителя на таре Мешади Джамиля.

Учился в Гянджинском музыкальном училище по классу тара, затем в Бакинском музыкальном училище по классу композиции, а в 1939 году поступил в Бакинскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где был студентом основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

Когда началась Великая Отечественная война, Фикрет Амиров ушел на фронт, но был демобилизован после ранения. В 1945 году он продолжил обучение и три года спустя окончил консерваторию, представив в качестве дипломной работы оперу "Улдуз". В 1942-1945 годах Фикрет Амиров был художественным руководителем филармонического оркестра и директором музыкального училища в Гяндже, в 1946-47 годах - Бакинского симфонического оркестра.

Другие сочинения этого периода - симфония "Памяти Низами" (1947), два симфонических мугама - "Шур" и "Курд овшары" (1948), опера "Севиль" (1953), балеты "Сказание о Насими" (1973), "Тысяча и одна ночь" и другие.

Фикрет Амиров написал большое количество произведений в разных жанрах. Наиболее известны его симфонические сочинения - "Азербайджанское каприччио" (1961), "Гюлистан - Баяты-Шираз" (1968), "Легенда о Насими" (1977), Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром (1948) и др. Он был автором музыки к таким фильмам, как "Утро", "Великая опора", "Аршин мал алан", "Красавицей я не была", "Севиль", "Легенды мира" и т.д.

Наряду с композиторской Фикрет Амиров активно занимался музыкально-общественной деятельностью. Он был секретарем правлений Союза композиторов СССР и Союза композиторов Азербайджана, художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (1947), директором Азербайджанского академического театра оперы и балета (1956-59). Скончался 20 февраля 1984 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев. Фото: Заур Мустафаев)