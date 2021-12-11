В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО)

Социум 11 декабря 2021 09:22 (UTC+04:00)
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Интервью, которого не было… Таков цикл материалов писательницы, члена Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Нармины Мамедзаде, посвященных памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Она начала писать этот цикл сразу после Победы в Отечественной войне, когда одни ликовали, а другие с болью в душе вспоминали своих не вернувшихся с фронта родных и любимых…

Это повествование о совсем еще молодых парнях, у которых были мечты и стремления и которые так и не создали свои семьи, о тех, кого больше не увидят, не обнимут и не поцелуют братья, сестры, матери, отцы, жены и дети… 56 историй о героях, которые невозможно читать без слез и боли в душе…

Эти материалы и рассказ "Голос войны" вошли в одноименную книгу Нармины Мамедзаде, которая издана на трех языках – азербайджанском, русском и английском, сообщает Trend Life.

Презентация книги прошла в Бакинском книжном центре.

Вечер начался с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана от армянских агрессоров. На презентации присутствовали родственники шехидов - героев книги, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный артист Фаик Агаев, представители общественности.

Директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева отметила, что реализовано множество проектов, посвященных 44-дневной Отечественной войне и славной Победе в ней Азербайджана. Но, пожалуй, самым необычным среди них можно назвать проект Нармины Мамедзаде: автор ведет беседы с душами шехидов, словно эти герои находятся перед ней и отвечают на ее вопросы. При этом очерки основаны на реальных событиях.

Главная особенность каждого материала – это последний и самый важный вопрос: "Что бы ты хотел сказать напоследок?". Ответить на него непросто, ведь не всем героям удалось позвонить домой перед гибелью.

Директор Международного центра мугама, народный артист, пианист Мурад Гусейнов проникновенно исполнил на презентации авторское произведение İthaf, посвященное памяти наших героев-шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне. Молодой певец Джавид Мамедов исполнил авторскую композицию Qarabağdan Salam (Məktub). Своими мыслями также поделились поэтесса Шахрун Сулейманлы и писательница Наиля Балакишиева.

Это был очень тяжелый вечер – лица матерей, отцов, братьев и сестер, жен и любимых, у всех слезы на глазах, но души и сердца переполнены гордостью за тех, кого воспитали, кто отдал жизнь ради освобождения Родины, кого всегда будут помнить в народе... Это наши воины-освободители, шехиды, своей священной кровью даровавшие нам эти дни, люди настоящей чести и достоинства!

"Это был сложный проект, эмоционально тяжелый, бередящий душу… Будет написано еще очень много историй и книг, но эта дорога тем, что их голоса будут звучать в сердцах родных и близких каждый раз, когда они будут ее перечитывать. К большому сожалению, ни одна война не проходит без потерь, и, конечно, было очень больно терять наших братьев, отважно сражавшихся за каждую пядь родной земли и проявивших невиданный героизм и волю к победе. Но шехиды не умирают, и где-то в небе над Карабахом их души парят с улыбкой, провожая нас взглядом. Мир должен знать своих героев, поэтому книга также представлена на русском и английском языках. Всегда будем чтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины", - отметила Нармина Мамедзаде.

А самой Нармине – честь и хвала, она со слезами на глазах и болью в душе создавала эти рассказы. Отныне семьи шехидов нарекли ее своей дочерью и сестрой. Ни с одним из героев Нармина не была знакома лично, но душевно рассказала о том, каким был погибший герой, о его детстве, любимых людях, друзьях, семье, увлечениях, мечтах и стремлениях. Информацию она черпала у родных и близких героев.

"Все истории оставили в моей душе тяжелый след. Каждый из моих героев стал для меня родным. Как будто мы с ними всю жизнь были знакомы и всегда были вместе. Я стараюсь отразить то, о чем не будет сказано ни в какой статье или общей биографии. Это то, что осталось за кадром, то, что осталось внутри. Иногда я говорю за своих героев. Но у меня такое ощущение, что это не я говорю за них, а они сами говорят через меня. Очень хочу, чтобы имена наших шехидов не сходили с уст людей, а их истории навсегда остались в сердцах народа. Я с детства мечтала о брате, а теперь у меня их так много… Просто они невидимые, но я знаю, что они меня оберегают", - отметила Нармина.

Как сказала супруга капитана Камиля Ширинова Захра, "за тебя перед Всевышним будут просить шехиды".

В этот вечер семьи шехидов делились воспоминаниями и рассказывали о боевом пути своих сыновей, благодарили Нармину за этот неимоверный труд. Некоторые говорили, что она духовно вернула в их семьи любимых сыновей. Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Нармина отдельно отметила тех, кто помогал в создании этой книги, переводил ее на русский и английский языки – Камиллу Рзаеву, Гюльтекин Агаеву, Наилю Балакишиеву, Шахрун Сулейманову, Айдан Хандан, Гюльнару Аббасову, Айнур Пашу, Гюльнару Холл, а также Надира Фараджуллаева, создавшего портрет каждого шехида по фотографиям, и Вугара Иманова - за публикацию материалов на страницах АМИ Trend.

На основе рассказов из книги "Голос войны" вместе с Сабиной Зулаловой также написан сценарий фильма. Планируются его съемки.

В заключение гостям были подарены экземпляры книги "Голос войны".

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов)

В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Египта Турция 10 декабря 18:17
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов с Мальты Турция 10 декабря 17:55
ВБ о росте экспортно-импортных операций Азербайджана за 10 месяцев 2021 г. Экономика 10 декабря 17:54
На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы Политика 10 декабря 17:43
Порты Турции перевалили около 50 млн тонн грузов из России Турция 10 декабря 17:42
Ашхабад и Москва договорились об открытии логистического центра в российском порту Транспорт 10 декабря 17:40
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор Политика 10 декабря 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 10 декабря 17:33
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам Политика 10 декабря 17:33
Порты Турции перевалили более 18 млн тонн грузов из Италии Турция 10 декабря 17:30
Временное соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Ирана продлят на три года или до подписания договора Экономика 10 декабря 17:29
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ почти на четверть Экономика 10 декабря 17:28
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 10 декабря 17:23
В Азербайджане газете "Республика" будет оказана финансовая помощь Общество 10 декабря 17:19
До скольких лет выплачиваются алименты? Консультации специалистов 10 декабря 17:15
Всемирный банк повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 1% Экономика 10 декабря 17:09
"Саммит за демократию" в США как пример политики "разделяй и властвуй" Политика 10 декабря 17:05
Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 10 декабря 16:56
Германия согласилась принять 25 тыс. афганских беженцев Европа 10 декабря 16:53
«Клуб предпринимателей» провел собрание бизнесменов Экономика 10 декабря 16:49
Турецкий порт Botaş перевалил свыше 10 млн тонн грузов Турция 10 декабря 16:45
Порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Португалии Турция 10 декабря 16:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях Политика 10 декабря 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 декабря 16:38
Азербайджан за 10 месяцев экспортировал в Австрию более 80 тыс. тонн нефти Экономика 10 декабря 16:38
В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек Общество 10 декабря 16:36
Азербайджанский Unibank о возможном преобразовании в цифровой банк Экономика 10 декабря 16:36
В Азербайджане устанавливаются случаи исключения медиа-субъектов из реестра Общество 10 декабря 16:26
Туркменский госконцерн закупит буровое оборудование Тендеры 10 декабря 16:22
Численность наемных работников в Азербайджане превысила 1,7 млн человек Экономика 10 декабря 16:14
Объявлен размер первоначальных инвестиций в Агдамский промпарк Экономика 10 декабря 16:12
В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору выросли почти на 15% Финансы 10 декабря 16:08
Джазовый квартет Шаина Новрасли выступил на Expo Dubai 2020, который длится 182 дня (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10 декабря 16:08
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 10 декабря 16:07
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов Турция 10 декабря 16:06
Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию Европа 10 декабря 15:59
К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10 декабря 15:59
В Азербайджане устанавливается порядок опровержения, ответа и правки в онлайн-медиа Общество 10 декабря 15:51
Армения признала потери в результате собственной провокации на кяльбаджарском направлении Политика 10 декабря 15:49
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов Турция 10 декабря 15:49
Сумгайытский химический промпарк увеличил экспорт продукции на 110% Экономика 10 декабря 15:43
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист Общество 10 декабря 15:42
Названа цель подготовки в Азербайджане нового законопроекта "О медиа" Общество 10 декабря 15:38
Илон Маск продал акции Tesla на сумму $963 млн США 10 декабря 15:31
От мин очищено 74 га земель для Агдамского промпарка Бизнес 10 декабря 15:24
ВТБ (Азербайджан) о стратегии развития банка до конца 2022 года Экономика 10 декабря 15:24
Пятеро резидентов Агдамского индустриального парка представили бизнес-планы Бизнес 10 декабря 15:14
В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается Общество 10 декабря 15:08
Зия Шихлинский снял фильм о событиях, предшествующих распаду СССР Социум 10 декабря 15:07
В Азербайджане определяются задачи государства в сфере медиа Общество 10 декабря 15:04
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов Турция 10 декабря 15:00
Изучаются возможности использования ВИЭ в Сумгайытском химическом промпарке Бизнес 10 декабря 14:57
Mastercard расширяет и усиливает присутствие в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке ИКТ 10 декабря 14:53
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита Туркменистан 10 декабря 14:52
В Азербайджане устанавливается порядок распространения секретной аудио- и визуальной информации Общество 10 декабря 14:51
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации Туркменистан 10 декабря 14:48
Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 10 декабря 14:45
Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию Европа 10 декабря 14:44
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