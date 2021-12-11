İZ Women’s Workshop на берегу Каспийского моря, или Идеальное место для азербайджанских женщин-предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ярмарка İZ Women’s Workshop – идеальное место, чтобы найти подарки и сувениры друзьям, близким, родным, а также порадовать и себя. Такого разнообразия уникальных изделий ручной работы, собранных в одном пространстве, пожалуй, нет нигде!

Ярмарка İZ Women’s Workshop проводится женским сообществом İZ - İnamlı və Zərif, основателем которого является Рена Наджафзаде-Сададдинова, сообщает Trend Life.

Мероприятие проходит на берегу Каспийского моря на территории курортного поселка Sea Breeze, в ресторане Fish Box. Ярмарка объединила женщин-предпринимателей, а также производителей и дистрибьюторов продукции и товаров для женщин.

По словам основателя сообщества İZ - İnamlı və Zərif Рены Наджафзаде-Сададдиновой, основная цель мероприятия – мотивировать и вдохновить всех женщин, раскрыть их способности и стимулировать на творческую активность.

"Сообщество İZ - İnamlı və Zərif создано не так давно, но мы работаем с большим энтузиазмом. Сегодня мы организовали ярмарку İZ WOMEN’S WORKSHOP в прекрасном заведении на берегу Каспийского моря. Здесь 20 участников представляют самую разнообразную продукцию. Одна из задач İZ WOMEN’S WORKSHOP – поддержать женщин-предпринимателей, мотивировать их на дальнейшую работу. У участников ярмарки есть возможность рассказать о своем бизнесе, продукции, которую они производят. Посетители проявляют большой интерес, так заводятся новые знакомства, происходит обмен мнениями. Это первая выставка-ярмарка, организованная İZ WOMEN’S WORKSHOP, но мы планируем чаще и с большим количеством участников проводить подобные мероприятия", - отметила она.

По словам Рены Наджафзаде-Сададдиновой, в сообщество İZ - İnamlı və Zərif входят бизнес-леди, творческие личности – художники, писательницы, а также домохозяйки.

"У нас нет ограничений ни по возрасту, ни по профессии. За год деятельности İZ - İnamlı və Zərif я еще раз убедилась, что все наши женщины красивые, талантливые, яркие индивидуальности, и каждой нужна мотивация", - добавила основатель сообщества.

Отметим, что на ярмарке İZ Women’s Workshop представлен большой выбор подарков на любой вкус. В мероприятии участвуют женщины-предприниматели, работающие в разных направлениях - украшения, текстиль, дизайн, сувениры, косметика, издательское дело и т.д.

Участница ярмарки Махбуба Мамедова представила изделия из войлока и натуральной пряжи.

"Все изделия создаются вручную в единственном экземпляре. Данная техника – это один из древних видов прикладного искусства Азербайджана. На какое-то время эта техника была забыта, но последние 15 лет идет возрождение данного вида искусства. Я создаю из войлока одежду и аксессуары. Этому искусству обучалась долгое время, посещала курсы за рубежом, изучала разные виды техник. Шесть - натуральный материал, он имеет много полезных свойств, среди которых и лечебные. За время существования моего бренда я часто принимаю участие в различных выставках и ярмарках. Для нас, производителей, данные мероприятия хорошая возможность прорекламировать продукцию, рассказать о ней. Чем больше людей узнает о существовании бренда, воочию увидит изделия - тем лучше для нас", - сказала Мамедова.

Другая участница мероприятия Зарина Тахмазова более трех лет занимается изготовлением украшений. Начала она с создания броши, а сейчас это уже и серьги, браслеты, колье и другие украшения.

"Говоря откровенно, не могу назвать свое дело бизнесом, наверное, это больше хобби. Получаю огромное удовольствие от работы, и стараюсь дарить это удовольствие и красоту своим клиентам. Все началось с того, что я увидела серьги и брошь одного очень известного бренда, они мне очень понравились, а вот купить их я позволить себе не могла. Тогда решила попробовать создать что-то похожее сама, и у меня довольно неплохо получилось. Так постепенно стала создавать украшения для себя, а потом для подруг и знакомых. Именно они в дальнейшем сподвигли меня на создание бренда украшений. При их создании использую полудрагоценные камни, жемчуг, агат, кристаллы, последнее время увлеклась этно-стилем, и стала применять медную чеканку.

Считаю идею проведения İZ Women’s Workshop замечательной. Во-первых, это возможность завести новые знакомства и пообщаться с творческими людьми, во-вторых, покупатели могут воочию посмотреть изделия, примерить их, а в-третьих – ты видишь другие работы, вдохновляешься, а другие участники вдохновляются твоими работами. И потом в преддверии Нового года это замечательная возможность найти чудесные подарки для близких", - подчеркнула Тахмазова.

В ярмарке участвуют не только женщины-предприниматели, но и производители продукции для них. Так, Асхаб Абдулвахабов создает удивительные по своей красоте цветочные композиции ручной работы, сделанные на мыльной основе. Такие букеты радуют глаз, поднимают настроение представительниц прекрасного пола и наполняют их душу праздником.

"Наша продукция - неувядающие цветы, созданные на мыльной основе. Благодаря дополнительным деталям наши композиции очень эластичные, их зачастую невозможно отличить от настоящих цветов. Они радуют глаз долгие месяцы, могут простоять от полугода и больше. Я узнал о таких цветах, когда выбирал подарок для мамы, и увидел эту идею на российском сайте. Мама была в восторге от подарка. Тогда я решил, почему бы не создавать такую красоту у нас в Азербайджане. Считаю, что в работе самое главное креатив и хороший вкус, ведь нужно уметь подбирать цветовую гамму. Самое интересное - придумывать новые композиции, на это уходит много времени, но результат того стоит", - подчеркнул он.

На выставке можно приобрести не только одежду, украшения, сувениры, продукцию для дома, но и органические продукты питания. Так, Майя Сабзалиева, врач по профессии, представила на ярмарке масло холодного отжима, безглютеновую муку, пасты, урбеч из арахиса и фундука.

"По профессии я врач, и всегда придерживалась здорового питания. Находясь в поиске качественной органической продукции, решила сама ее производить. Ее преимущество в том, что она без консервантов и добавок. Сейчас очень большой спрос на такую продукцию, потому что люди заботятся о своем здоровье и ценят органические продукты питания", - сказала Сабзалиева.

Гюльнара Алиева представила на ярмарке вязаные изделия ручной работы, эта одежда относится в основном к базовому гардеробу.

"В работе стараюсь идти в ногу с трендами, новыми веяниями, учитываю пожелания заказчиков, создаю изделия предельно аккуратно, что является отличительной чертой моего бренда. При создании вязаных изделий использую только натуральные нити, так что за качество и внешний вид отвечаю. Бренду больше трех лет, а вот вязать я научилась еще в детстве. Все началось с интересной истории - зашла как-то в гости к однокласснику, а он вязал. Для меня это стало шоком, и дало толчок самой заняться вязанием. А к созданию бренда меня подтолкнули дочки, они вселили в меня уверенность, что все получится", - сказала она.

Отметим, что на мероприятии İZ Women’s Workshop гостей также ожидали увлекательная и насыщенная музыкальная программа, встречи с известными исполнителями и познавательное общение.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)