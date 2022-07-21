В мире книг с азербайджанскими телеведущими и журналистами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча с азербайджанскими телеведущими и журналистами, посвященная Дню национальной прессы и организованная TEAS Press и Libraff, сообщает Trend Life.

Среди медийных личностей во встрече приняли участие директор Space TV Мушфиг Хатамов, директор ASAN radio Эмин Мусеви, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, телеведущие Наиля Исламзаде, Азер Сулейманлы, глава отдела культуры АМИ Trend Вугар Иманов и другие. Гостям были преподнесены книжные новинки.

День национальной печати отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.

Было отмечено, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для свободной деятельности СМИ, отменена цензура, препятствующая плюрализму, свободе слова и печати, сформирована законодательная база, регулирующая работу прессы. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире и продолжат свою деятельность в этом направлении. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны.