В Берлине отметили 270-летие города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине прошел концерт, посвященный "Году города Шуша" и 270-летию основания города Карабахским ханом Панахали ханом Джаванширом, организованный Азербайджанским домом культуры "Харыбюльбюль" в Германии при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, сообщили Trend Life в пресс-службе госкомитета.

На мероприятии было рассказано о древней истории, культуре и традициях города Шуша, славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, современной жизни города Шуша, проводимых мероприятиях по восстановлению его архитектурного облика и различных фестивалях, реализуемых проектах. Был представлен видеоматериал о прошедшем в Шуше III Летнем лагере диаспорской молодежи.

В концертной программе приняла участие танцевальная группа Ritm.

Выступившие на вечере заместитель председателя Альянса азербайджанцев Германии, директор Азербайджанского дома культуры "Харыбюльбюль" Севда Беделиори и другие выразили признательность участникам и гостям вечера.