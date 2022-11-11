Голос Карабахской войны… Невозможно читать без слез и боли в душе… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла встреча члена Союза писателей Азербайджана, писательницы и поэтессы Нармины Мамедзаде, где она представила свою книгу "Голос войны", сообщает Trend Life.

Вечер начался с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана от армянских агрессоров.

В издании повествуется о совсем еще молодых парнях, у которых были мечты и стремления, о тех, кого больше не увидят, не обнимут и не поцелуют братья, сестры, матери, отцы, жены и дети… 56 очень трогательных историй и рассказ "Голос войны" вошли в одноименную книгу Нармины Мамедзаде, которая издана на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Впервые была представлена широкой общественности в декабре прошлого года и вызвала большой резонанс.

Автор ведет беседы с душами шехидов, словно эти герои находятся перед ней и отвечают на ее вопросы. Интервью, которого не было… При этом очерки основаны на реальных событиях. Главная особенность каждого произведения – это последний и самый важный вопрос: "Что бы ты хотел сказать напоследок?". Ответить на него непросто, ведь не всем героям удалось попрощаться с родными и близкими...

Цикл произведений был создан после Победы в Отечественной войне – 8 ноября 2020 года, когда одни ликовали, а другие с болью в душе вспоминали своих не вернувшихся с фронта родных и любимых…

И в этот душевный вечер с участием семей шехидов мы вновь вернулись в те дни… Хотя "вернулись" скорей не правильно сказано, ибо эта боль навечно поселилась в наших душах, особенно в сердцах близких и родных. И читать эти произведения также невозможно без слез на глазах… Произведения продекламировали автор Нармина Мамедзаде, народный артист Фаик Агаев и актер Азер Мамедзаде и Лейла Гасанханова.

На презентации присутствовали родственники шехидов - героев книги. Была представлена музыкальная программа с классическими произведениями и мугамом.