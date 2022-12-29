В Баку прошло праздничное мероприятие, организованное для детей с аутизмом

БАКУ /Trend Life/ - В Баку для детей с аутизмом было организовано праздничное мероприятие, приуроченное к предстоящим Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Мероприятие было организовано Главным Управлением культуры города Баку совместно с Азербайджанской ассоциацией аутизма. На празднике присутствовали общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Выступавшие в отметили, что дети с аутизмом относятся к уязвимой группе общества, и очень важно уделять им особое внимание и заботу.

Затем были вручены дипломы и благодарственные письма Центрам аутизма, спортивным клубам и педагогам, отличившимся активной деятельностью в течение года. В художественной части мероприятия были исполнены музыкальные композиции, представлены танцевальные номера, которые создали праздничную атмосферу и подарили положительные эмоции участникам мероприятия.