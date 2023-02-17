"Признание убийцы" в Баку - как привлекательная девушка затянула в паутину смерти молодого человека (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Cinema Plus ТЦ 28 Mall состоялась премьера проекта - короткометражного фильма "Bir qatilin etirafı" (Признание убийцы), реализованного MEDİ-ART, сообщает Trend Life.

На открытии руководитель MEDİ-ART, доктор медицинских наук Араз Алигулиев отметил, что реализация проекта направлена на борьбу с курением, привлечение к борьбе с этим пагубным пристрастием представителей различных организаций, социальных слоев, врачей различных специальностей, повышение осведомленности граждан о вреде курения, которое приводит к многочисленным заболеваниям.

Табакокурение является одной из главных причин преждевременной смертности в мире, и по оценкам ВОЗ, каждые 6 секунд от последствий курения в мире умирает один человек, а ежегодно это более 8 миллионов человек. В среднем каждая сигарета укорачивает жизнь на 11 минут. Табачный дым содержит более 7 тысяч веществ, из них 250 вредных и более 70 доказанных канцерогенов. Среди них монооксид углерода (угарный газ), никотин, цианистый водород, акролеин, диоксид азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, квинолин и другие яды.

Ведущей мероприятия была телеведущая Фируза Джалилова. Анти-герой картины - сигарета в образе привлекательной девушки. Это убийца, который на протяжении всего фильма затуманивает мозг молодого человека, затягивая в свою паутину всеми возможными способами, в конце концов достигая своей цели. Слоган фильма также был выбран в соответствии с сюжетной линией: "Не сигареты убивают, а зависимость!”. По словам главного продюсера фильма, ведущей вечера Фирузы Джалиловой, "Если ты склонен к зависимостям, то даже без сигарет ты найдешь в жизни свой кошмар".

Среди гостей были общественные деятели и представители различных организаций и структур, которые поделились своим мнением о вреде курения и борьбе с ним.