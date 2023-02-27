На площади Хельденплац в Вене состоялась акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На знаменитой площади Хельденплац (Площадь Героев - Heldenplatz) в столице Австрии Вене состоялась акция в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В акции приняли участие более 1000 наших соотечественников, прибывших из 74 городов 31 страны, члены азербайджанских общины и представители диаспорских организаций.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность родины, и жертв Ходжалинского геноцида. Наши соотечественники, а также поддерживающие их иностранцы развевали флаги Азербайджана и стран проживания, демонстрировали плакаты с лозунгами, призывающими мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид и содействовать торжеству справедливости.

Информация о Ходжалинском геноциде частникам акции была предоставлена на английском, литовском, сербском, немецком, итальянском, французском, греческом, польском, иврите, азербайджанском, грузинском, норвежском, финском, испанском, турецком языках. Было доведено до их сведения, что азербайджанский народ 31 год ждет справедливости, и требует дать этому чудовищному военному преступлению политико-правовую оценку, привлечь виновных к ответственности перед международным правосудием.

Среди выступивших были литовский журналист Ричардас Лапайтис, шведский режиссер Микаэл Силкеберг, французский фотограф Реза Дегати и другие.

На акции, где был показан документальный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду, память жертв геноцида была почтена исполнением классической музыки, проведены флешмобы, вызвавшие интерес жителей и гостей столицы. Представители диаспоры выложили свечами надпись “Xoджалы 613”, что произвело особое впечатление на окружающих и вызвало большой интерес у местной общественности.

В рамках мероприятия были распространены буклеты, отражающие правду о Ходжалинском геноциде. В заключение на английском и немецком языках было оглашено заявление акции.

Отметим, что в ходе митинга участники мероприятия собрали материальную помощь с целью оказания поддержки пострадавшим от разрушительного стихийного бедствия в Турции. Maтериальная помощь была перечислена Организационным комитетом акции на счет AFAD.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка – одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор.