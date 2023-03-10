Рустам Ибрагимбеков и его Вселенная - Фатима и Фуад Ибрагимбековы о памятнике Мастеру – (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Аллее почетного захоронения состоялось открытие надгробного памятника видному кинодраматургу, сценаристу, кинорежиссеру, лауреату государственных премий и наград Азербайджана и России, народному писателю Азербайджана Рустаму Ибрагимбекову, сообщает Trend Life.

Открытие надгробного памятника состоялось в день годовщины смерти кинодраматурга. В мероприятии приняли участие родные и близкие мастера, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Автор надгробного памятника, академик Российской академии художеств и Флорентийской академии искусств, скульптор Айдын Зейналов, в интервью Trend Life отметил, что для него было большой честью быть причастным к делу увековечения видного соотечественника, мастера и личности - каковым был Рустам Ибрагимбеков.

"В августе прошлого года вместе с Фатимой и Фуадом Ибрагимбековыми мы начали работу над этим проектом, и надгробный памятник Рустаму Ибрагимбекову стал результатом нашего совместного творчества, - отметил автор надгробного памятника, скульптор Айдын Зейналов, - Рустам Ибрагимбеков был великим мастером мирового масштаба. Мы хотели создать памятник, который отвечал бы всем ценностям, которыми жил Рустам Ибрагимбеков – он был человеком вне границ, мыслителем, современным философом, созидающей личностью. Он жил не в пространстве, он формировал пространство вокруг себя. Эта исключительная характеристика дана не всем. И поэтому мы выбрали современный подход к созданию этого памятника".

Дочь Рустама Ибрагимбекова, актриса, режиссер, сценарист Фатима Ибрагимбекова, подчеркнула, что памятник очень креативный.

"Отец всегда нас учил быть в жизни благодарными. И сегодня это чувство я испытываю ко всем, и благодарю всех за добрую память об отце, много людей пришло на открытие, это очень ценно и значимо для нас. Я очень хотела, чтобы скульптура была креативной. Отец был очень креативной личностью, никогда не был консерватором - всегда молодым по духу, как ребенок в душе. Идея памятника в том, что мы смотрим на мир сквозь призму философии и мысли писателя, художника, творческой личности. Думаю, нам удалось передать эту мысль", – делится с нами Фатима Ибрагимбекова.

Сын Рустама Ибрагимбекова, режиссёр, сценарист Фуад Ибрагимбеков отметил, что в создании памятника хотели найти форму, которая отражала бы человека и огромный внутренний мир личности.

"Памятник исполнен в современном стиле. Мы смотрели различные формы подобного стиля в разных странах, и пришли к решению создать лицо с просветом, что и станет символом человека и окружающей его Вселенной. Спасибо всем за поддержку", – заключил Фуад Ибрагимбеков.