Афтандил Исрафилов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения

БАКУ /Trend Life/ - Известный исполнитель на гармони, народный артист Азербайджана, кавалер государственного ордена "Шохрат" Афтандил Исрафилов будет похоронен завтра во Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Церемония прощания с народным артистом пройдет в мечети Гейдара в Баку.

Отметим, что Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке.

В составе "Азконцерта" Афтандил Исрафилов создал ансамбль, став его художественным руководителем. После гастролей с Зейнаб Ханларовой в Турции в 1970 году Афтандил Исрафилов в составе ее ансамбля выступал в серии концертов в разных странах мира.

Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений.

За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат".