Азербайджанские архитекторы приняли участие во Всемирном конгрессе архитекторов в Копенгагене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация Союза архитекторов Азербайджана (САА) приняла участие во Всемирном конгрессе архитекторов и заседании Генеральной Ассамблеи Международного союза архитекторов в столице Дании Копенгагене, сообщили Trend Life в пресс-службе САА.

Делегацию возглавил председатель Совета правления Союза архитекторов Азербайджана, профессор Эльбай Гасымзаде. В состав делегации вошли секретарь САА, профессор Гюльчохра Мамедова, секретари Халил Джафаров и Шейда Новруззаде, член секретариата Назим Велиев, член Совета правления Инара Азимзаде, президент клуба молодых архитекторов и студентов Элин Бейларов, студенты Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

На конгрессе и генеральной ассамблее обсуждались такие вопросы, как проблемы и пути развития современного архитектурного творчества, сохранение исторического архитектурного наследия.

В заключение Генеральная ассамблея рекомендовала руководителям всех стран мира бережно относиться к архитектуре, улучшать среду обитания людей и устанавливать мир на земле.

Следующее заседание конгресса и Генеральной ассамблеи состоится в Барселоне (Испания) в 2026 году.