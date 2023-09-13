В Узбекистане выпущена почтовая марка "Древний город Азербайджана Шуша – столица тюркского мира"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане выпустил почтовую марку "Ozarbayjonning qadimiy Shusha shahri Turkiy dunyoning madaniy poytaxti" (Древний город Азербайджана Шуша – столица тюркского мира), сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Реализация проекта была поддержана Центральной почтой и соответствующими государственными структурами Узбекистана.

На специально разработанной почтовой марке изображены крепость города Шуша, замок, флаг Азербайджана, завораживающая природа и горы Карабаха, известные деятели культуры из этого города, национальные музыкальные инструменты (гавал, тар, смычок), а также образ цветка харыбюльбюль, являющегося символом Карабаха, города Шуша и Победы в 44-дневной Отечественной войне.

"В связи с объявлением ТЮРКСОЙ города Шуша в 2023 году культурной столицей тюркского мира в этом году при поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия, а также министерств культуры обеих стран были проведены мероприятия "Дни города Шуша" в Узбекистане. В Википедии созданы разделы на узбекском языке о Шуше, организованы медиа-туры представителей узбекских СМИ в Карабах, Шушу, а в ближайшее время будет издано энциклопедическое издание о городе на нескольких ведущих языках. Проекты будут продолжаться до конца года", - говорится в сообщении центра.

Почтовая марка "Ozarbayjonning qadimiy Shusha shahri Turkiy dunyoning madaniy poytaxti" будет направлена в музеи Узбекистана и Азербайджана, представителям государства и правительства обеих стран, а также состоится ее презентация в Ташкенте и Баку.