Азербайджанская студентка стала победителем Международного конкурса молодых ученых-музыковедов в Узбекистане

БАКУ /Trend Life/ - Магистр I курса историко-теоретического факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фидан Алиярзаде заняла первое место на первом Международном конкурсе молодых ученых-музыковедов "Музыка стран Евразии в мировом контексте" в Узбекистане, представив доклад "Ашугское искусство в камерно-инструментальной музыке азербайджанских композиторов" (научный руководитель - доктор философии по искусствоведению, доцент Инна Пазычева), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Наргиз Кенгерли, выступив в возрастной группе преподавателей с докладом "Артикуляция как магия волшебства в музыкально-исполнительском искусстве", заняла третье место.

Первый тур проводился дистанционно на основании присланных статей, второй тур прошел в формате конференции. На конкурс поступило 40 статей, из которых 27 работ прошли на второй тур. По итогам конкурса 13 представителей из разных стран были отобраны для участия на заключительном этапе в конференц-зале Государственной консерватории Узбекистана.

Учредителями конкурса являются Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Государственная консерватория Узбекистана, сетевое периодическое издание "Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность". Главная цель проекта - поддержка молодых исследователей, содействие их профессиональному росту и установление международных контактов в сфере научно-исследовательской деятельности в условиях современного мира. В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Китая и Беларуси.

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