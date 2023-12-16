Азербайджанский культурный центр в Ташкенте вручил награду узбекскому тележурналисту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 20-летием Национальной медиа ассоциации Узбекистана в актовом зале телеканала ZorTV в Ташкенте состоялась церемония вручения Национальной премии Renessans в области СМИ, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Церемония вручения Национальной премии Renessans была проведена впервые в целях стимулирования молодых журналистов к реализации новых идей и творческих проектов, достижению высоких целей в своей дальнейшей деятельности.

Директор АКЦ Самир Аббасов вручил журналистке телеканала S-İqbol Севаре Рахмагуллаевой почётный диплом, специальный статуэтку и денежную премию в номинации “За освещение дружественных связей между тюркскими государствами в области культуры". Самир Аббасов, поздравив Национальную медиа ассоциацию Узбекистана с 20-летним юбилеем, отметил, что возглавляемый им АКЦ на протяжении многих лет тесно сотрудничает со СМИ Узбекистана, в связи с чем ежегодно организуются медиа-туры в Азербайджан для журналистов телеканалов, интернет-сайтов и радиоканалов страны. В результате этого сотрудничества в узбекской прессе ежегодно публикуются многочисленные материалы, телепередачи, статьи, связанные с Азербайджаном в братской стране.

На торжественном мероприятии выступили пресс-секретарь Президента Узбекистан Шерзод Асадов, заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова, председатель правления Национальной медиа ассоциации Узбекистана, профессор Шерзодхон Кудратходжа. В церемонии приняли участие государственные и общественные деятели, представители дипломатических миссий, культуры и науки. Представители СМИ были отмечены в различных номинациях Renessans, гостям представлена концертная программа.

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