В рамках форума "Культурное наследие" представлена книга "Азербайджанский ковер – танец узоров" на английском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проходящего в Баку форума "Культурное наследие" Фонд Гейдара Алиева и компания bp представили книгу на английском языке "Azərbaycan xalçaları - ilmələrin rəqsi" (Азербайджанский ковер – танец узоров), посвященную одному из символов культурного наследия Азербайджана - ковровому искусству, сообщает Trend Life.

Ковровое искусство известно на протяжении веков как вид искусства, олицетворяющий национальную принадлежность и национальные ценности Азербайджана.

Отметим, что в 2022 году в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги на азербайджанском языке, а также коллекции ковров под одноимённым названием. При организационной поддержке bp книга была подготовлена и издана на английском языке, поддержав проект по публикации книги в рамках своего обязательства по популяризации богатой и древней истории Азербайджана, духовных ценностей, богатого культурного наследия и великолепной сокровищницы искусств.

В издании описание каждого ковра сопровождается подробной информацией об его отличительных особенностях. Наряду с этим, в книгу вошла информация о проекте, истории, основных направлениях и техниках азербайджанского коврового искусства, а также об архитектурных и культурных особенностях, вдохновивших на этот удивительный проект.

В подготовке ковров, о которых говорится в издании, принимали участие 6 художников и 14 ковроткачей. В рамках проекта, подготовленного Фондом Гейдара Алиева, ковры были сотканы из шелковых и шерстяных нитей в течение восьми лет.

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