Как азербайджанец спас 500 французских детей. Пусть Франция вспомнит героических сыновей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В свете продолжающейся антиазербайджанской и явно проармянской позиции Франции пора бы вспомнить этой стране, как в период Второй мировой войны во французском Движении Сопротивления против нацистской Германии воевали славные сыны Азербайджана.

Среди тех, кто вел героическую партизанскую боевую деятельность во Франции, отдав свои жизни за свободу и независимость этой страны, азербайджанцы из разных городов - Мирзахан Мамедов (Шуша), Мирзаали Мамедов (Агдам), Гамид Гурбанов (Агдаш), Гулу Гулиев (Газах), Вели Велиев (Евлах), Мамед Гасан Ахундов (Масаллы), Фарзула Гурбанов (Лянкяран), Исмайыл Гейдаров, Али Гасанов (Кюрдемир).

Особенно хотелось вновь напомнить о легендарном партизане, уроженце Шеки, Герое французского движения Сопротивления Ахмедие Джабраилове, который отважно боролся с фашистами, спас сотни французских детей, был другом Шарля де Голля, став кавалером всех высших воинских наград Франции - Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за добровольную службу. Все перечисленные награды Армад Мишель (партизанский псевдоним Ахмедии Джабраилова) получил из рук генерала Шарля де Голля и государственного и политического деятеля Мориса Тореза. За боевые заслуги Ахмедие Джабраилову было присвоено звание Национального героя Франции.

С началом войны отец и старшие братья Ахмедии Джабраилова ушли на фронт. А когда в 1942 году пришло известие о гибели отца и четырех братьев, он стал добровольцем и был направлен на учебные курсы школы авиации в город Невинномысск. После их окончания в звании младшего лейтенанта в качестве технического работника он был направлен в 350-ю летную эскадрилью бомбардировщиков, которая дислоцировалась под Москвой. В составе этого полка в апреле 1942 года Ахмедие Джабраилов принимал участие в боях в Украине, в районе Барвинки-Лозовая-Изюм. Получив звание старшего лейтенанта, он решил стать разведчиком и в качестве политрука был зачислен в 48-й стрелковый полк. Когда его спросили почему он решил стать разведчиком, Ахмедие Джабраилов ответил: "Потому что я ничего не боюсь".

Джабраилов начал изучать немецкий язык. Из первого же боя он вернулся позже всех, но привел "языка" - солдата на голову выше и в полтора раза тяжелее себя. За это его наказали – тем более, что рядовой немецкой армии никакими военными секретами не обладал. Лишь один "треугольник" получила мать от сына за все время войны: "Мама, жив, здоров, воюю. Все идет нормально. Ахмедия".

Пленение и удивительный побег

В мае 1942 года в боях под Курском, батальон, в котором он служил, почти полностью полег на поле боя. Он получил тяжелое ранение и был взят в плен. Пройдя военные лагеря Украины, Польши и Германии, Ахмедие Джабраилов оказался во Франции, в концлагере Монтобан (узник № 4167). Здесь он познакомился с мадам Жанной, которая занималась хозяйственными делами и по его просьбе она стала учить его французскому языку. Вообще, у Ахмедии была удивительная способность быстро осваивать иностранные языки. 65-летняя Жанна проникалась большим уважением к этому гордому, русоволосому и голубоглазому парню. Она устроила Ахмедии побег, инсценировав его смерть. И произошло это удивительным образом. Когда в очередной раз от недоедания и страшных ран на ноге Ахмадия упал в обморок, немцы решили, что он умер. Жанна попросила немцев позволить ей похоронить этого паренька, так похожего на ее погибшего сына. По ее просьбе плотник неплотно забил крышку гроба и сделал в нем незаметные отверстия для воздуха. Ночью при помощи местных патриотов удалось вызволить полуживого Ахмедию из могилы и перенести в погреб дома мадам Жанны. Вместе со своей дочкой Сарой она выходила, исцелила Ахмедию и вскоре при помощи племянника помогла ему связаться с партизанами. Позднее он ей напишет: "Дорогая моя Жанна! Незабываемая мадам Жанна! Вы возвратили мне жизнь, значит вы моя мать. Хотя говорят, что у человека бывает одна мать, у меня их было две".

В 1943 году Ахмедия стал бойцом Гарронского корпуса под руководством капитана сопротивления Дельпланка (псевдоним "Дюма"). Товарищи по оружию полюбили Джабраилова за отвагу и доблесть, готовность прийти на выручку. Недаром Дельпланг так охарактеризовал его: "Храбрый и мужественный до самозабвения". Его называли по разному – Кардо, Ахмед Мишель, Матье Мишель, Кураже Мишель, Харго, Фражи, Рюс Ахмед. Эти имена вызывали у фашистов панический ужас, а среди французских маки – большое уважение. Но основным его псевдонимом стал Армад Мишель - имя Армад он выбрал сам, а Мишель – французский вариант имени его отца Микаил.

"Выполняя долг перед Советской Родиной, я одновременно обязуюсь честно и верно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами буду поддерживать моих братьев-французов в борьбе против нашего общего врага - немецких оккупантов", - такую клятву принес Ахмедия в партизанском отряде.

Как Ахмедия спас пятьсот французских детей и стал военным комендантом немецкого гарнизона

Ахмедия героически сражался в партизанском отряде, участвовал во множестве операциях - взрывал мосты, немецкие склады, дома гитлеровских офицеров, железнодорожные линии, тем самым мешая врагу отправлять тысячи французов в концентрационные лагеря. Он стал командиром разведгруппы и за свой героизм был удостоен не только первой медали, но и послания Шарля де Голля:

"Дорогой Армад Мишель! От имени сражающейся Франции благодарю за службу. Ваш Шарль де Голль".

Задания Ахмедия получал от своих командиров, но планировал их сам. И за всю войну не было ни одного случая, чтобы он сорвал операцию или не выполнил поставленной задачи.

Одной из самых успешных принято считать операцию, в результате которой удалось спасти более 500 французских детей. Их собирались отправитьв Германию. Во время этой операции Ахмедия был тяжело ранен. И здесь произошел довольно интересный случай, который вызвал восхищение бойцов Сопротивления и самого Шарля де Голля. Дело в том, что возглавлявший операцию Ахмедия был в форме немецкого капитана. Дети были спасены и отправлены в лес, но в результате перестрелки он был тяжело ранен и остался в поле. Спустя сутки, его нашел немецкий патруль. В его кармане были безупречно выполненные немецкие документы на имя Хайнца Макса Ляйтгеба, а также фото женщины с двумя русоволосыми детьми, на обороте которого была надпись: "Моему дорогому Хайнцу от любящей Марики и детей". Армад Мишель любил такие правдоподобные детали. Когда он пришел в себя и понял, что найден и обыскивается немцами, то решил показать свои артистические способности. Он притворился будто бредит подобно умирающему, и стал говорить: "Дорогая Марика, ухожу из этой жизни с мыслью о тебе, детях, дяде Карле и великой Германии".

После войны во время дружеского застолья Шарль де Голль спросил его:

- Послушай, всё время забываю тебя спросить – почему ты в тот момент приплел какого–то дядю Карла?

Армад Мишель ответил фразой, вызвавшей оглушительный хохот собравшихся и ставшей крылатой.

- Вообще – то, - невозмутимо сказал он, - я имел в виду Карла Маркса, но немцы не поняли.

Но это было потом, а в тот момент Ахмедию отправили в немецкий офицерский госпиталь. И здесь произошло очередное удивительное событие: за проявленный героизм во время налета партизан на поезд он был назначен военным комендантом немецкого гарнизона городка Альби, что неподалеку от Тулузы. "Хайнц Макс Ляйтгеб" установил связь с партизанами, которые были буквально шокированы его назначением. А результатом его "трудов во славу рейха" стали регулярные крушения немецких поездов, массовые побеги военнопленных и другие диверсионные акты. Но становилось уже крайне опасно, и Ахмедия вернулся к партизанам, прихватив с собой заодно "языка" в высоком чине и всю наличность комендатуры. Неудивительно, что немцы назначили за его голову высокую награду в 10 000 марок.

Ахмедия продолжал свой героический путь. Он участвовал в освобождении французских городов и регионов, среди которых были Тарн, Гаронна, Монтобан, Эльзас, Родез, Тулуза и т.д. 20 августа 1944 года он выступил от лица всех советских солдат на митинге по случаю освобождения Парижа. На параде Победы в Париже он вместе с Шарлем де Голлем возглавлял военную колонну.

Войну Джабраилов закончил в ранге Национального героя Франции, обладателя Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за добровольную службу. Высший Орден Почетного легиона давал право идти на всех военных парадах Франции впереди самых заслуженных генералов. Венчал все это великолепие Военный крест – высшая из высших воинских наград Французской Республики.

Вручая ему эту награду, Шарль де Голль сказал:

- Теперь ты имеешь право на военных парадах Франции идти впереди президента страны.

- Если им не станете Вы, мой генерал! - ответил Армад Мишель, намекая на то, что у де Голля тоже имелась такая награда.

Возвращение на Родину в качестве врага народа. Генерал Шарль де Голль в Баку.

После войны Ахмедия - Армад Мишель работал в канцелярии президента Французской республики Шарля де Голля и был одним из самых уважаемых членов Союза ветеранов Сопротивления. Это была опора президента, его гвардия, избранные. Его боевые друзья также были на солидных должностях. По сути, правящая партия Франции. В Дижоне государственное автопредприятие назвали в его честь, откуда он получал доход.

Ахмедия женился на француженке. У супругов родились двое сыновей и они жили в прекрасной квартире в Париже. Только живи и радуйся. Но Ахмедия очень скучал по родному краю и решил вернуться. Уговоры друзей и официальных лиц не помогли. Американцы даже предлагали работу и гражданство США прирожденному разведчику. Французское правительство предлагало ему Дижонский завод в вечное владение. Все бесполезно.

"Во Франции мне часто земля наша снилась, она набухает, она живая, цветущая", - вспоминал позднее Ахмедия.

Вместе с ним решили вернуться и другие азербайджанские бойцы-партизаны. Провожая их на родину, Шарль де Голль сказал: "Подлинный героизм в боях против фашистской Германии показали партизаны с Кавказа, и в особенности, самыми отважными, самыми мужественными оказались азербайджанские бойцы".

На прощание генерал де Голль вручил боевому соратнику документ почетного гражданина Франции и мандат на бесплатное пользование всеми видами транспорта во Франции. Это была привилегия, которой во Франции пользовался только один человек - президент республики.

Здесь хотелось бы напомнить одну интересную историю. Дело в том, что в разгар войны, 27 ноября 1944 года, в Баку прибыл генерал Шарль де Голль. Он добрался окружным путем, через Сирию, Ливан и Иран, чтобы из Баку отправится в Москву на встречу со Сталиным.

ТАСС сообщал: "27 ноября в 14 часов в Баку прибыли глава временного правительства Французской Республики генерал де Голль и сопровождающие его лица. На аэродроме генерал де Голль был встречен представителями правительства Азербайджанской ССР и прибывшими из Москвы для встречи представителями НКИД и НКО. На аэродроме, украшенном французским и советским национальными флагами, был выстроен почетный караул. Оркестр исполнил французский и советский гимны. Вечером генерал де Голль присутствовал на спектакле "Кероглы" в Азербайджанском оперном театре. Ввиду плохих метеорологических условий генерал де Голль и сопровождающие его лица на следующий день выехали из Баку в Москву специальным поездом".

Во время визита для него была также организована экскурсия по достопримечательностям города. Его особый интерес вызвала Девичья башня в Ичери шехер. Когда ему рассказывали об этой башне, генерал стал что-то записывать себе в блокнот. Вот таким образом он познакомился с Азербайджаном.

Ахмедия вернулся на родину 25 ноября 1946 года, но его приняли здесь как врага народа. На допросах в Москве МГБ (бывшее НКВД, предтеча КГБ) звучали вопросы: почему сдался в плен? почему на фото в форме немецкого офицера? как сумел совершить побег из концлагеря в одиночку? как стал комендантом гитлеровского гарнизона? Все награды, письма, фото, даже право на бесплатный проезд отобрали.

Ахмедия отправили в родное село Охуд и велели его не покидать. Здесь он стал обычным пастухом. В 1947 году он создал новую семью с Сураей ханум. В 1948-1962 годах у них родилось семеро детей.

Скорей всего его от Сибири спасла фотография, которая была сделана 24 августа 1944 года, после освобождения Парижа: во главе праздничного стола сидел председатель Временного национального правительства Франции генерал Шарль де Голль, а по правую его руку - Ахмедия со своей супругой Сарой - дочерью его спасительницы мадам Жанны. Впоследствии, когда он хотел забрать свою супругу Сару и двух сыновей - Мишеля и Али в Азербайджан, она отказалась, испугавшись сталинских репрессий, о которых уже была наслышана.

Как всем Союзом искали Армада Мишеля

Вспомнили о герое лишь в шестидесятые годы. В 1966 году Шарль де Голль во время своего визита в СССР пожелал, чтобы среди встречавших был и его боевой друг Армад Мишель (под таким именем он знал Ахмедию). Об этом доложили Леониду Брежневу, который поручил срочно найти этого человека и доставить в Москву. Но как его найти? И где? Ведь человека с таким именем не было среди граждан СССР. Искали всем Союзом: КГБ, МВД и т.д. Никак! Назревал международный скандал. И тут одна из кремлевских машинисток вспомнила, что три года назад она печатала документ для Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, в котором мелькнула эта фамилия.

Поехали к Никите Сергеевичу, который после отставки жил на даче. Он вспомнил Ахмедию сразу. Был, говорит, такой чудак-азербайджанец. Воевал во Франции в партизанских отрядах сопротивления, а затем вернулся на родину. Три года назад Совет ветеранов Франции в знак благодарности передал в дар Армаду Мишелю 100 тысяч долларов. Невиданная по тем временам сумма. Случай необычный, исключительный. Поэтому его пригласили на прием к Никите Хрущеву. На приеме Ахмедия сказал первому секретарю ЦК: "Денег не возьму, у меня все есть. Отошлите обратно". Тогда Хрущов предложил принять деньги и перевести их в Советский фонд мира. Единственное, о чем попросил Ахмедия - вернуть память. Ему вернули все награды, документы и фотографии, кроме самой главной – Военного креста. Он давно был экспонатом Музея боевой Славы. В СССР лишь два человека имели подобную награду – маршал Георгий Жуков и сельский пастух Ахмедия Джабраилов.

Он привез эти награды в село и аккуратно сложил их в сундук. После этого его повысили до агронома (советская благодарность). Благодаря этой истории и нашли легендарного Армада Мишеля.

Вскоре правительственный кортеж из четырех автомобилей марки "Волга" прибыл в село Охуд. Надо было видеть лица жителей региона. Такое и в столице не увидишь. С каким почетом и уважением приехали к 46-летнему сельскому агроному Ахмедие Джабраилову. Его обступили чиновники самого разного ранга и торжественно объявили, что он должен срочно лететь в Москву, к самому товарищу Брежневу. И здесь произошло то, что никто не ожидал. Ахмедия ответил, что не видит никакой связи между собой и товарищем Брежневым, и не может оставить работу в селе. Все обомлели, и когда агроном повернулся, чтобы вернуться домой, один из визитеров решил раскрыть государственную тайну – будет встреча с президентом Франции, генералом Шарлем де Голлем. Агроном повернулся и попросил его поклясться. Тот поклялся своими детьми.

По приезду в Москву Ахмедия поселили в двухкомнатном номере гостиницы "Москва", а утром его отвезли в ГУМ, в двухсотую секцию, которая обслуживала только высшее руководство страны, и там подобрали ему несколько костюмов, сорочек, галстуков, обувь, носки, запонки, нижнее белье, плащ, демисезонное пальто и даже зонтик. А затем его повезли к Брежневу. Генеральный секретарь ЦК КПСС встретил его как родного, поцеловал, долго тряс руку, сказал несколько добрых фраз, перепоручив его двум товарищам. Эти товарищи провели доброжелательную беседу, в итоге предложив невероятное. Дело в том, что генерал мог захотеть посетить дом своего боевого друга в селе Охуд. Поэтому предложили дом агронома поднять в два этажа, окольцевать верандой, добавить две пристройки, а также хлев, конюшню, просторный курятник, пару гаражей – для трактора и личного автомобиля. Всю эту территорию огородят добротным забором и оформят как собственность семьи Джабраиловых. Более того, снесут дома соседей, переселив их в более благоустроенные места, а их участки присоединят к его территории. Ему надо только дать согласие и все будет готово. Всего за 3 дня. Получалось вполне благопристойно: Герой Сопротивления - ныне преуспевающий один из первых советских фермеров. Ахмедия категорически отказался от этого предложения. Тогда Ахмедие порекомендовали сказать ради общего дела маленькую ложь. "Если генерал спросит вас, как дела, то вы ответьте - я председатель колхоза. Кстати, стоит вам только захотеть - мы сейчас же звоним в Баку", - сказали ему. Естественно, что Ахмедия отказался и от этой должности.

На следующий день он стоял с группой встречающих французского президента в правительственном аэропорту Москвы. Генерал сошел с трапа, церемонно поздоровался с Брежневым и официальными лицами, а увидев Армада Мишеля, после многолетней разлуки, очень тепло обнял его и стал беседовать. В этот момент все пораженно смотрели на них. По просьбе генерала их обоих отвезли в резиденцию, где они гуляли по саду, ужинали при свечах и вспоминали былое. После встречи Ахмедия сам уехал в аэропорт, купил билет и вернулся в Азербайджан. Горничная гостиницы "Москва", зашедшая в двухкомнатный номер, который наш герой занимал чуть менее двух суток, была поражена. Постоялец уехал, а все вещи оставил. Всё, что ему купили для встречи с Шарлем де Голлем. Вот такой это был человек.

Горсть родной земли

После этого случая, в колхозе имени Нариманова Ахмедию даже повысили, сделали бригадиром. Какая честь (с иронией)! А в селе его стали называть Ахмедия де Голль, а младшие по возрасту - Деголь-муаллим. Так продолжил он свою жизнь в бедности с большой семьей.

Вновь посетить дорогую его сердцу Францию, за освобождение которой он геройски сражался, встретиться с боевыми друзьями и со своей первой семьей в Париже Ахмадия Джабраилов сумел лишь в 1972 году - в период, когда Азербайджан возглавил выдающийся политический деятель Гейдар Алиев. Перед отъездом во Францию Ахмедия взял с собой горсть родной земли, которую рассыпал на могилах азербайджанских партизан – Джейран ханум, Микаила Гусейнова, Вели Велиева, Фейзуллы Гурбанова. Еще два раза, в 1975 и 1980 годах он посещал Францию, места боевой славы. Но, к сожалению, Шарля де Голля уже не было в живых: он умер 9 ноября 1970 года.

К нему в село Охуд приезжали друзья из Франции и их дети. Он возил их по городам республики, знакомил с достопримечательностями, культурой и традициями. Был отмечен орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции и медалями за участие в Великой Отечественной войне.

В 1990 году его пригласили в Париж на церемонию по случаю 100-летия со дня рождения Шарля де Голля. Но это были смутные времена, СССР был на грани распада, поэтому ему не удалось поехать.

Ахмедия Джабраилов скончался 10 октября 1994 года в городе Шеки. Грузовик сбил телефонную будку, в которой он находился. Нелепая смерть Героя! В Шекинском районе был трехдневный траур, хотя никто об этом официально не объявлял. О герое французского Сопротивления Ахмедие Джабраилове написаны книги, во Франции и Азербайджане сняты фильмы, на родной земле открыт его Дом-музей, на могиле в Охуде установлен бронзовый памятник в полный рост, а рядом покоится его сын - Национальный герой Азербайджана Микаил Джабраилов, который погиб в Первой Карабахской войне, защищая территориальную целостность страны от армянских оккупантов. Вечная слава Героям!

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