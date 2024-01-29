В Баку прошла церемония награждения АМКА за вклад в развитие и пропаганду национальной кулинарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла отчетная конференция Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA) и церемония награждения активистов по итогам 2023 года, сообщает Trend Life.

Дипломами были отмечены повара, общественные деятели, организации, спонсоры и журналисты, среди которых был корреспондент Trend Вугар Иманов за поддержку "Культуры национальной кулинарии".

Выступивший президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA), Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) и Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов поделился работой и успехами за прошедший год, а также намеченными планами на 2024 год.

В 2023 году был проведен V Республиканский чемпионат обучающихся молодых кулинаров, посвященный Году Гейдара Алиева. На чемпионате мира по халяльной кулинарии в Казани (Татарстан, Россия) команда AMKA завоевала 13 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медали. На первом Международном этнофестивале кухни тюркских народов Supara в Кыргызстане Таир Амирасланов был избран президентом Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ. Книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 рецепт" решением профессиональных экспертов World Culinary Book Award Organization удостоена первого места в номинации "Лучшая кулинарная книга за последние 25 лет". Проведены Декада Иреванской кухни, Фестиваль Qarabağ Fatehi, Республиканская научная конференция и Фестиваль национальной кухни "Азербайджанская кухня-воплощение мировой турецкой кухни" в Лянкяране. Представители AMKA встречались со школьниками и студентами, принимали участие в различных международных фестивалях и конгрессах, опубликованы многочисленные статьи, в том числе на зарубежных ресурсах.

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