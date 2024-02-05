Наследие Мамеда Эмина Расулзаде в истории культурной и общественной мысли Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось мероприятие под названием "Наследие Мамеда Эмина Расулзаде в истории культурной и общественной мысли Азербайджана", посвященное 140-летию со дня рождения видного общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

Внук Мамеда Эмина Расулзаде, заслуженный художник Раис Расулзаде рассказал о своем деде, а также о портретах этого видного общественно-политического деятеля, созданных народными художниками Кямилем Алиевым и Огтаем Садыгзаде и продемонстрированных на мероприятии из коллекции музея.

Профессор Солмаз Рустамова-Тохиди подробно рассказала о роли Мамеда Эмина Расулзаде в истории борьбы за независимость и общественной мысли азербайджанского народа, его богатом жизненном пути, общественно-политической и литературной деятельности. Она также подарила музею недавно изданную книгу "II Международные чтения имени Расулзаде".

Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа. Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана. На протяжении многих лет он и в эмиграции жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане.

Также состоялись выступления и дискуссии с участием известных представителей интеллигенции, исследователей наследия Мамеда Эмина Расулзаде из Германии и Ирана.

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