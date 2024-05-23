Азербайджанские кулинары приняли участие в турнире по халяльной кухне в Казани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в турнире по халяльной кухне среди молодых кулинаров, который прошел в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.

В турнире также приняли участие представители России, Узбекистана, Кыргызстана, Малайзии, Туниса, Сенегала, Ливана, Египта, Алжира и Марокко. Международное жюри возглавил президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана, заслуженный деятель культуры Таир Амирасланов. Наш кулинар Рашад Самедов был признан лучшим в номинации "Дизайн кондитерских изделий".

В рамках мероприятия действовал павильон "Азербайджан", который знакомил гостей "Россия - Исламский мир" с образцами национальной кухни. Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" представила образцы национальной кухни, провела просветительские семинары и мастер-классы под руководством мастера по кондитерским изделиям Чингизхана Алмазова.

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