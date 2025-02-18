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Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)

Социум Материалы 18 февраля 2025 17:34 (UTC +04:00)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) представлено собственным павильоном на 75-м Берлинском международном кинофестивале, который проходит с 13 по 23 февраля, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

ARKA представляет на фестивале свой павильон с целью продвижения нашего национального киноискусства на международном уровне и демонстрации культурного наследия нашей страны. В фестивале и на Европейском кинорынке (European Film Market-EFM) принимают участие начальник отдела международных связей министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев, и.о. генерального директора ARKA Орхан Фикретоглу, сотрудник агентства Сабина Багирова, представители Азербайджанского культурного центра в Берлине и группа азербайджанских режиссеров и продюсеров. В рамках визита азербайджанская делегация проводит встречи, ведутся обсуждения с целью более широкого признания нашей национальной кинематографии в мире и налаживания сотрудничества в этой области. Отметим, что ведущие мировые киноцентры и продюсерские компании представляют свои фильмы и проекты на EFM, который проходит в рамках фестиваля.

Фестиваль начался с показа фильма режиссера Тома Тикверина "Свет" (The Light).

В Берлинале за главный приз “Золотой медведь” соревнуются 19 фильмов.

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Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
Агентство кино Азербайджанской Республики представлено на Берлинском международном кинофестивале (ФОТО)
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