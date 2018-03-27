12-летняя азербайджанская каратэистка стала чемпионкой, победив представительницу Армении (ВИДЕО, ФОТО)

27 марта 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Тбилиси прошел первый детский международный турнир Karate Foundation Children Cup, организованный Всемирной Федерацией каратэ (WKF).

В соревновании принимали участие дети в возрасте 6 лет (в ката с любого возраста), кадеты 14-15 лет, всего 70 индивидуальных и командных видов программы. До турнира прошел семинар с участием чемпионов мира по каратэ WKF Гогиты Акания и Санди Скордо.

Воспитанница Центральной школы каратэ города Баку Гюлай Ибрагимли (весовая категория до 47 кг, 12-13лет), победив трех соперниц, в том числе, представительницу Армении, стала чемпионкой Karate Foundation Children Cup.

Гюлай Ибрагимли - дочь президента Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженного тренера Рауфа Ибрагимова.

(Автор: Вугар Иманов)

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