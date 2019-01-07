Футболисты "Барселоны" обыграли "Хетафе" в матче чемпионата Испании

7 января 2019 02:59 (UTC+04:00)

"Барселона" обыграла "Хетафе" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

У победителей голы забили Лионель Месси (20-я минута) и Луис Суарес (39). В составе проигравших отличился Хайме Мата (43).

"Барселона" одержала пятую победу подряд, команда продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Хетафе" расположился на седьмой строчке (25).

В следующем туре "Барселона" 13 января примет "Эйбар", "Хетафе" днем ранее сыграет с гостях с "Вильярреалом".

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