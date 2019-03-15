"Краснодар" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы

"Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 35 074 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев голом отметился Магомед-Шапи Сулейманов (85-я минута), у гостей отличился Гонсалу Гедеш (93). На 30-й минуте матча из-за травмы был заменен нападающий "Краснодара" Ари. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе провел на поле весь матч.

Первый матч, прошедший в Испании 7 марта, краснодарский клуб проиграл со счетом 1:2. Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

"Краснодар" не одержал ни одной победы в официальных матчах в 2019 году. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Мурада Мусаева дважды сыграли вничью с немецким "Байером" (0:0, 1:1), проиграли "Ростову" в ответном матче четвертьфинала Олимп - Кубка России (0:1) и сыграли вничью с московским "Спартаком" (1:1) и "Оренбургом" (2:2) во встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Краснодар" второй раз играл в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2). "Валенсия" продлила беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Клуб является обладателем Кубка УЕФА сезона-2003/04 (с сезона-2009/10 турнир носит название Лига Европы).

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