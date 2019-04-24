В Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса плакатов "Торжество духа" (ФОТО)

24 апреля 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса плакатов "Торжество духа" (Ruhun zəfəri), посвященного Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019, организованного Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и Союзом художников Азербайджана, сообщили Trend Life пресс-службе НПКА.

На открытии мероприятия президент НПКА Ильгар Рагимов отметил, что Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 впервые пройдет в Баку 13-14 мая, В соревновании примут участие 375 представителей (280 парадзюдоистов) из 36 стран. Участникам Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут.

"В преддверии Гран-при по парадзюдо мы реализуем ряд творческих и интересных проектов, направленных на интеграцию людей с ограниченными физическими возможностями в общество. Мы серьезно готовимся к соревнованиям и сделаем все, чтобы провести их на самом высоком уровне", - сказал Ильгар Рагимов, отметив поддержку общественных организации "Bir könüllü" "Qarabağ Qaziləri", ASAN Radio.

Член Союза художников Азербайджана, заслуженный художник Заур Кантемиров рассказал о важности проекта, подчеркнул высокий дух паралимпийцев и людей с инвалидностью.

Первое место занял Шахин Гусейнли, второе – Агададаш Гасымов, третье – Лала Гусейнова. Ученик третьего класса Тугай Идрисли и еще двое были отмечены поощрительными премиями.

(Автор: Вугар Иманов)

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