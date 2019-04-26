Президент НПКА встретился с волонтерами Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов встретился с волонтерами организации “Bir Könüllü”, которые будут помогать во время проведения İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

В мероприятии приняли участие волонтеры с инвалидностью, ветераны Карабахской войны, участники программы Министерства образования Азербайджана “Bir könüllü”. На встрече были обсуждены вопросы подготовки и успешного проведения Гран-при по парадзюдо в Баку.

В своем выступлении Ильгар Рагимов рассказал об истории и успехах Национального паралимпийского комитета Азербайджана, который был создан в 1996 году, и за это время паралимпийское движение страны прошло славный путь развития, добилось признания на международной арене, было реализовано множество важных и значимых проектов. Было подчеркнуто, что успехи НПКА неразрывно связаны с большой заботой и вниманием, которое оказывается государством паралимпийцам, людям с ограниченными физическими возможностями здоровья.

"Наши паралимпийцы добиваются побед на международных соревнованиях и с гордостью прославляют имя Азербайджана. У нас семь паралимпийских чемпионов, причем, двое – двукратные. Это большой успех и стимул для дальнейшего развития и успехов. Гран-при по парадзюдо в Баку пройдет на самом высоком уровне. Причем, мы также привлекли волонтеров с ограниченными физическими возможностями здоровья. По сути, добровольцы с физическими ограничениями ничем не отличаются от других - они также хотят делиться своими силами и временем для улучшения жизни общества. Люди с ограниченными возможностями зачастую активны и проявляют свои способности во многих областях – искусство, медиа, спорт и образование. Как и любые другие волонтеры, они привносят в свои занятия свой профессиональный опыт и навыки", - сказал Ильгар Рагимов.

В преддверии Гран-при по парадзюдо реализуется ряд творческих и интересных проектов, направленных на интеграцию людей с инвалидностью в общество. В частности, уже был проведен конкурса плакатов "Торжество духа" (Ruhun zəfəri) и турнир по пейнтболу, посвященные Гран-при по парадзюдо и реализованные при поддержке "Bir könüllü" "Qarabağ Qaziləri" и ASAN Radio.

Выступившие генеральный секретарь Кямал Мамедов и менеджер программы “Bir könüllü” Джаноглан Ильясов рассказали о развитии волонтерского движения в стране, была рассмотрена тема "Инклюзивное добровольчество – волонтеры завтрашнего дня" – опыт по вовлечению в различные добровольческие проекты молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 впервые пройдет в Баку 13-14 мая. Игры пройдут под девизом "Торжество духа". В соревновании примут участие 375 представителей (280 парадзюдоистов) из 36 стран. Участникам Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут.

Организационная поддержка İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019: Международная спортивная ассоциация с нарушением зрения (IBSA), Международная федерация дзюдо (IJF), Национальный Олимпийский Комитет (НОК), Федерация дзюдо Азербайджана (AJF), Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Партнеры: SOCAR, BP, Toyota, Bakcell, Coca-Cola, Şəms Group, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта, Бакинское транспортное агентство.

Соревнования будут транслироваться по İTV и İPPON TV.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.