Джокович заявил, что конкуренция с Надалем и Федерером сделала его лучшим теннисистом мира

30 июня 2019 07:25 (UTC+04:00)

Соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером помогло сербу Новоку Джоковичу сталь лучшим теннисистом мира. Слова Джоковича приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джокович является первой ракеткой мира, Надаль занимает второе место в рейтинге АТР, Федерер - третье.

"Безусловно, мне было не особенно радостно стать частью эпохи Федерера и Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры Большого шлема из-за них, - сказал Джокович. - Однако теперь это уже совсем другая история, я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира, я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру".

Джокович также отметил, что именно Надаль и Федерер помогли ему найти мотивацию. Он также считает, что их противостояние принесло много пользы самому теннису.

Джокович является победителем 15 турниров серии Большого шлема, на счету Надаля 18 побед, Федерера - 20.

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