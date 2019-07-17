"Карабах" прошел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов

17 июля 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА победил албанский клуб "Партизани", сообщает в среду Trend.

Матч, проходивший в Баку, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отличились Филип Озобич (51-я минута) и Дани Кинтана (90+4-я минута).

По итогам двух матчей "Карабах" прошел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

Напомним, что первый матч, который проходил в Албании, закончился со счетом 0:0.

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