Пакьяо стал суперчемпионом WBA в полусреднем весе (ВИДЕО)

21 июля 2019 11:47 (UTC+04:00)

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, единственный в истории мирового бокса становившийся чемпионом в восьми весовых категориях, одержал победу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA, передает Trend со ссылкой на "Газету.ру".

На ринге его соперником был 30-летний американец Кит Турман. Никто из боксеров не смог закончить бой досрочно. По раздельному решению судей, победу в поединке одержал Пакьяо — 114:113, 112:115, 115:112.

Для 40-летнего спортсмена это уже 62 победа в профессиональном боксе. Турман же, в свою очередь, впервые за свою карьеру проиграл бой.

Стоит отметить, что в первом раунде Пакьяо послал американца в нокдаун.

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