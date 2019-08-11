"Атлетико" установит памятник Арагонесу около домашнего стадиона

11 августа 2019 00:10 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Атлетико" установит бронзовый памятник испанскому футболисту и тренеру Луису Арагонесу возле домашнего стадиона "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, на создание и установку памятника клуб и болельщики собрали €130 тыс., инициативу поддержали более 7 тыс. человек. Оставшаяся после открытия памятника сумма поступит в распоряжение Национальной ассоциации по борьбе с раком. В 2014 году Арагонес скончался от лейкемии в возрасте 75 лет.

Арагонес выступал за "Атлетико" в качестве игрока 11 лет (1964-1974 годы), трижды выиграл чемпионат Испании (1965/66, 1969/70, 1972/73), дважды становился победителем Кубка страны (1964/65, 1971/72). В качестве главного тренера "Атлетико" Арагонес проработал в клубе с перерывами с 1974 по 2003 год. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Испании (1976/77), трижды Кубок (1975/76, 1984/85, 1991/92) и один раз Суперкубок страны (1986). Во главе сборной Испании Арагонес стал чемпионом Европы в 2008 году.

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