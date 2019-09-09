Рафаэль Надаль победил в финале турнира US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале турнира US Open испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок транслировался в эфире Первого канала, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Игра проходила в ночь на понедельник, 9 сентября, на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Пятисетовый поединок, который продолжался почти пять часов, завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

На пути к решающей встрече 23-летний россиянин обыграл Григора Димитрова, Праджнеша Гуннесварана, Уго Делльена, Фелисиано Лопеса, Доминика Кепфера и Стэна Вавринку. До этого на турнирах "Большого Шлема" Медведев не проходил дальше четвертого круга (один раз, на Australian Open 2019 года).

На счету 33-летнего испанца уже было четыре победы в US Open, сегодняшняя стала пятой. Двадцатитрехлетний россиянин впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Если бы он одержал победу, то стал бы вторым в истории российского тенниса спортсменом, добившимся такого высокого результата. Первым был Марат Сафин.

В настоящее время 33-летний Надаль является второй ракеткой, а 23-летний Медведев – пятой.

Надаль выразил мнение, что Медведев еще получит свои шансы на победу в финалах турниров Большого шлема. Он также поблагодарил публику за поддержку и заявил, что это был один из самых эмоциональных матчей в его карьере.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет 57 миллионов долларов.

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