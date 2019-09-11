Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

11 сентября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба UFC.

7 сентября Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Позднее Нурмагомедов заявил, что хотел бы видеть себя на первой строчке рейтинга организации.

Первое место продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьей строчке расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

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