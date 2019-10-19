Месси высказался о завершении карьеры

19 октября 2019 08:26 (UTC+04:00)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о завершении карьеры. Футболист дал интервью радиостанции Metro FM 95.1, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По информации СМИ, каталонский клуб хочет предложить игроку контракт, который рассчитан на десять лет и включает в себя руководящую должность в структуре команды после завершения спортивной карьеры Месси.

«Мы обсуждали мой контракт буквально недавно. Не хочу, чтобы договор связывал меня обязательствами выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать в будущем. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду восстанавливаться после травм.

Я хочу продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя в хорошей физической форме, но, очевидно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», – сказал аргентинец.

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