"Манчестер Юнайтед" отобрал у "Ливерпуля" первые очки в чемпионате Англии по футболу

20 октября 2019 22:13 (UTC+04:00)

"Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев гол забил Маркус Рэшфорд (36-я минута), у гостей отличился Адам Лаллана (85). "Манчестер Юнайтед" дома не проигрывает "Ливерпулю" шестой матч подряд, одержав три победы и трижды сыграв вничью. "Ливерпуль" в последний раз побеждал на "Олд Траффорд" 16 марта 2014 года (3:0).

"Ливерпуль" не выиграл впервые в чемпионате, а с учетом прошлого сезона до этого победил в 17 матчах подряд в чемпионате Англии. В предыдущий раз клуб не смог выиграть 3 марта 2019 года - в гостевой игре против "Эвертона" (0:0).

"Манчестер Юнайтед" не может победить четвертый тур подряд, команда поднялась на 13-е место в таблице, набрав 10 очков. "Ливерпуль" идет на первой строчке, в активе команды 25 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" примет "Тоттенхэм" 27 октября, "Манчестер Юнайтед" в этот же день в гостях сыграет с "Норвичем".

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