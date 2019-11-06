"Барселона" сыграла вничью со "Славией" в матче Лиги чемпионов

6 ноября 2019 00:19 (UTC+04:00)

Испанская "Барселона" со счетом 0:0 сыграла вничью с чешской "Славией" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Барселона" не проигрывает уже 34-й домашний матч в Лиге чемпионов, испанский клуб одержал 30 побед и четыре раза сыграл вничью. Эта беспроигрышная серия является самой длинной в истории Лиги чемпионов. Также испанский клуб 39-й раз не проигрывает домашний матч (33 победы, шесть ничьих) в Лиге чемпионов с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом в стартовом составе.

Первый матч между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

В турнирной таблице группы F "Барселона" идет на первом месте, набрав восемь очков, "Славия" с двумя очками занимает последнюю, четвертую строчку. В следующем туре "Барселона примет на своем поле немецкую "Боруссию" (Дортмунд) 27 ноября, "Славия" в этот же день на своем стадионе сыграет с итальянским "Интером". Встреча "Боруссия" - "Интер" пройдет позднее во вторник.

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