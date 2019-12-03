Месси надеется, что будет играть в футбол еще много лет

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси рассчитывает, что его игровая карьера будет продолжаться еще много лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на церемонии вручения "Золотого мяча", которая прошла в Париже.

Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча". Второе место занял голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"10 лет назад я получил свой первый "Золотой мяч", в Париже, - сказал Месси. - Я помню, что приехал с тремя братьями, мне было 22 года. Сегодня, спустя 10 лет, я получаю уже шестой приз, рядом со мной жена и трое детей. И все это время я не переставал мечтать, хотел совершенствоваться изо дня в день".

"Надеюсь, у меня впереди еще много времени. Я знаю, сколько мне лет, но у меня еще будет какое-то количество времени, пусть оно и летит незаметно. Я хочу продолжать наслаждаться футболом, своей семьей и своими коллегами", - добавил форвард.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

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