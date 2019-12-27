"Милан" объявил о возвращении футболиста Ибрагимовича

27 декабря 2019 22:36 (UTC+04:00)

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб "Милан". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На официальной странице "Милана" в Twitter опубликован ролик, анонсирующий возвращение 38-летнего шведа. По данным агентства Франс Пресс, Ибрагимович подписал контракт на полгода.

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истекает в декабре. За команду швед сыграл 58 матчей, отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми пасами.

В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года "Милан" выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). Ибрагимович провел 85 матчей за команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с "Миланом" игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

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