Руководство Ла лиги рассматривает три варианта возобновления сезона

Ассоциация футболистов Испании и руководство чемпионата страны настроены возобновить сезон и рассматривают три варианта для решения данного вопроса. Об этом сообщает издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

По информации источника руководство лиги рассматривает три варианта для продолжения сезона. При самом благоприятном развитии событий чемпионат возобновится в середине мая и будет завершен в июле. Второй вариант - продолжение сезона летом и его завершение в августе-сентябре. Если же ситуация с пандемией не будет оперативно исправлена, то чемпионат могут возобновить в сентябре, однако в таком случае следующий розыгрыш турнира придется перенести на новые даты.

В настоящий момент в Испании выявлено свыше 64 тыс. инфицированных, 4 858 человек умерли. Таким образом, число умерших от коронавируса в королевстве превысило количество жертв в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.