Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в "Реал"

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс заявил о желании вернуться в родной клуб. Слова испанского голкипера приводит издание Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

1 мая 2019 года Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки португальского "Порту". Спустя шесть дней его выписали из больницы, после чего голкипер в официальных встречах не участвовал.

"Я бы хотел однажды вернуться в "Реал". Считаю этот клуб своим домом, хотя отсутствовал в течение пяти лет. Я провел в команде 25 лет. Разумеется, убежден, что когда-нибудь вернусь", - сказал футболист.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Порту" игрок стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).