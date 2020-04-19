Тренер сборной Бельгии по футболу: восстановление Азара проходит в хорошем темпе

Спорт 19 апреля 2020 22:52 (UTC+04:00)
Тренер сборной Бельгии по футболу: восстановление Азара проходит в хорошем темпе

Восстановление нападающего сборной Бельгии по футболу Эдена Азара от травмы лодыжки проходит в хорошем темпе. Об этом рассказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес, комментарий которого приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Азар, выступающий за мадридский "Реал", получил повреждение во встрече 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (0:1) 22 февраля. Этот матч был вторым матч для бельгийского полузащитника после прошлой травмы. Первую встречу он провел 16 февраля против "Сельты" (2:2), до этого Азар не выходил на поле с конца ноября 2019 года. В настоящее время чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Я знаю, что он восстанавливается. Никаких осложнений нет, и он готов к тому, чтобы в скором времени вернуться к тренировкам, - сказал Мартинес. - Операция прошла хорошо, остается надеется, что следующие несколько недель пройдут без осложнений".

В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за "Реал" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Бельгиец перешел в испанский клуб из английского "Челси" в июле 2019 года за €100 млн. В составе лондонской команды он дважды выиграл чемпионат Англии (2014/2015, 2016/17), Кубок Англии (2017/18), Лигу Европы (2012/13, 2018/19). Выступая за французский "Лилль", Азар стал чемпионом страны и обладателем национального кубка по итогам сезона-2010/11.

В составе сборной Бельгии Азар провел 106 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 33 результативные передачи.

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