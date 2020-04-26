Назван самый преданный одному клубу футболист Европы
Сайт Transfermarkt в своем Instagram назвал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов Европы, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".
Список возглавил вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который провел в составе армейцев 17 лет, три месяца и 23 дня. Второе место занял защитник французского «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет, девять месяцев и 24 дня), третье – нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, три месяца и 23 дня).
В мае прошлого года Акинфеев предостерег российских фанатов от поддержки иностранных клубов. Акинфеев заявил, что в его жизни есть только ЦСКА и для него болеть за российские клубы приятнее.
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