"Реал" может сократить зарплаты футболистам в следующем сезоне на 30%

Руководство испанского футбольного клуба "Реал" рассматривает возможность сокращения зарплат игрокам в следующем сезоне на 30%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мера будет касаться как футболистов, так и тренерского штаба. Благодаря этому клуб планирует сэкономить €100 млн. Данное решение связано с убытками мадридского клуба на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что зарплата самых высокооплачиваемых игроков команды - Серхио Рамоса и Гарета Бэйла - сократится почти на €5 млн: с €14,5 млн до €10 млн.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", "Реал" идет вторым.