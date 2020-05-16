"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии

Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автором первого гола в лиге после ее возобновления стал норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, отличившийся на 29-й минуте. Также голы забили Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).

В последний раз до этого "Боруссия" побеждала дома в Рурском дерби в ноябре 2015 года (3:2), предыдущая победа дортмундцев над "Шальке" с разницей в четыре мяча датирована ноябрем 1966 года (6:2). Для Холанда, перешедшего в "Боруссию" в январе, гол стал 13-м в 12 играх за команду, что является вторым показателем в истории лиги.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса, все матчи проводятся без зрителей и с ограничением в 322 человека на территории арены. Помимо германского первенства в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.