"Герта" разгромила "Унион" в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу

"Герта" на своем поле в берлинском дерби победила "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).

Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. "Унион" дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против "Баварии" (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.

Одержавшая вторую кряду разгромную победу "Герта" поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. "Унион" с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Герта" 27 мая сыграет на везде с "Лейпцигом". "Унион" в этот же день примет "Майнц".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.